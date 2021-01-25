Жителей Маарду приглашают участвовать в конкурсе идей

По словам мэра города Маарду Владимира Архипова, благодаря активным маардусцам, за последние несколько лет в городе появилось несколько нужных и важных объектов — например, на перекрестке улиц Веэру и Нурга была построена большая современная игровая площадка, а на городском стадионе появилось техническое здание для хранения лыж и другого спортивного инвентаря. Любители баскетбола теперь могут играть в любимую игру на современной площадке у Маардуской гимназии, а озеро Маарду украшает новый причал.

”В прошлом году особенную активность в конкурсе проявили жители Мууга, поэтому мы решили изменить условия конкурса таким образом, чтобы уравнять возможности жителей Каллавере и Мууга выбрать победителем идею своего района”, — сказал мэр.

„В этом году идеи жителей Маарду будут приниматься по двум категориям — идеи по Каллавере и идеи по Мууга. Максимальная стоимость предложение по Каллавере составляет 30 000 евро и по Мууга 20 000 евро. Лучшие из предложенных идей по каждой категории будут профинансированы городом в общей сумме 50 000 евро”, добавил Архипов.

Жители могут предлагать идеи из разных областей жизни города — от спорта до возможностей проводить свободное время, от городского дизайна до охраны окружающей среды. На конкурс можно подавать идеи, в центре которых создание объекта, который украсит городскую среду. Единственным ограничением является общая стоимость предложений, которая составляет 30 000 евро в Каллавере и 20 000 в Мууга. Важно, чтобы идеи было бы возможно претворить в жизнь в течении 2021 года и содержание объектов не повлекло бы за собой больших затрат для самоуправления в будущем.

Идеи можно представлять до 15 февраля 2021 в электронном виде на портале VOLIS. Также можно подать идеи посредством электронной почты, прислав заполненный бланк на емайл linnavalitsus@maardu.ee или на бумаге почтой на адрес -Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (на конверте пометка ”Сделаем город красивее 2021”). Бланк можно скачать здесь.

В феврале соберется состоящая из экспертов комиссия, которая рассмотрит все поступившие предложения и выберет среди них те, которые будут выдвинуты на народное голосование. При оценке идей будет учтены реалистичность предложений, их стоимость и возможность реализации в 2021 году.