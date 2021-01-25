25.01.2021, 21:11

Жителей Маарду приглашают участвовать в конкурсе идей


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Maardu
MaarduFoto: Eero Vabamägi

Маардуская горуправа объявила конкурс идей ”Сделаем город красивее 2021”, в рамках которого все зарегистрированные в Маарду люди в возрасте начиная с 16 лет могут представить свои предложения по улучшению городской среды. Свои идеи можно подать до полуночи 15 февраля 2021.

По словам мэра города Маарду Владимира Архипова, благодаря активным маардусцам, за последние несколько лет в городе появилось несколько нужных и важных объектов — например, на перекрестке улиц Веэру и Нурга была построена большая современная игровая площадка, а на городском стадионе появилось техническое здание для хранения лыж и другого спортивного инвентаря. Любители баскетбола теперь могут играть в любимую игру на современной площадке у Маардуской гимназии, а озеро Маарду украшает новый причал.

”В прошлом году особенную активность в конкурсе проявили жители Мууга, поэтому мы решили изменить условия конкурса таким образом, чтобы уравнять возможности жителей Каллавере и Мууга выбрать победителем идею своего района”, — сказал мэр.

„В этом году идеи жителей Маарду будут приниматься по двум категориям — идеи по Каллавере и идеи по Мууга. Максимальная стоимость предложение по Каллавере составляет 30 000 евро и по Мууга 20 000 евро. Лучшие из предложенных идей по каждой категории будут профинансированы городом в общей сумме 50 000 евро”, добавил Архипов.

Жители могут предлагать идеи из разных областей жизни города — от спорта до возможностей проводить свободное время, от городского дизайна до охраны окружающей среды. На конкурс можно подавать идеи, в центре которых создание объекта, который украсит городскую среду. Единственным ограничением является общая стоимость предложений, которая составляет 30 000 евро в Каллавере и 20 000 в Мууга. Важно, чтобы идеи было бы возможно претворить в жизнь в течении 2021 года и содержание объектов не повлекло бы за собой больших затрат для самоуправления в будущем.

Идеи можно представлять до 15 февраля 2021 в электронном виде на портале VOLIS. Также можно подать идеи посредством электронной почты, прислав заполненный бланк на емайл linnavalitsus@maardu.ee или на бумаге почтой на адрес -Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (на конверте пометка ”Сделаем город красивее 2021”). Бланк можно скачать здесь.

В феврале соберется состоящая из экспертов комиссия, которая рассмотрит все поступившие предложения и выберет среди них те, которые будут выдвинуты на народное голосование. При оценке идей будет учтены реалистичность предложений, их стоимость и возможность реализации в 2021 году.

Лучшие идеи по Каллавере и Мууга будут выставлены на голосование по отдельным категориям. Голосование продлится с 8 по 22 марта 2021 года, а его результаты будут объявлены в апреле.

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