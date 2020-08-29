29.08.2020, 19:52

Жителей Латвиии призвали тщательно взвесить необходимость поездок в Эстонию и Литву


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Tallinna kesklinn.
Tallinna kesklinn.Foto: Andres Putting

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Илзе Арая заявила агентству ЛЕТА, что принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности.

Вчера Литва избежала попадания в список стран высокого риска, потому что показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 тыс. жителей. Однако в субботу, согласно данным европейского ЦПКЗ, Литва установленный порог превысила — кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней там на сегодняшний день составляет 16,4 случая на 100 тыс. жителей. В Эстонии заболеваемость увеличилась с 11,4 до 12,5 случая.

В Латвии, как и в Эстонии, возвращаясь из стран, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

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