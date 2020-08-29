Жителей Латвии призвали тщательно взвесить необходимость поездок в Эстонию и Литву

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Илзе Арая заявила агентству ЛЕТА, что принимая во внимание рост заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности.
Вчера Литва избежала попадания в список стран высокого риска, потому что показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 тыс. жителей. Однако в субботу, согласно данным европейского ЦПКЗ, Литва установленный порог превысила — кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней там на сегодняшний день составляет 16,4 случая на 100 тыс. жителей. В Эстонии заболеваемость увеличилась с 11,4 до 12,5 случая.
В Латвии, как и в Эстонии, возвращаясь из стран, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тыс. жителей, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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