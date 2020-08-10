Жителей квартала Ноблесснера замучил шум "постоянного праздника"

Столичный портовый квартал Ноблесснера вместе с находящимися там ресторанами и увеселительными заведениями — словно магнит для жителей и гостей Таллинна, которые приезжают осмотреть этот относительно новый микрорайон и провести там свободное время. Часть гостей не соблюдает элементарных правил и не думает о том, что в двухстах метрах находятся жилые дома, в квартирах которых слышен весь творимый отдыхающими шум. Один из таких домов расположен на улице Стаапли.

По словам представителя жилищного товарищества, объединяющего несколько жилых домов на Стаапли, в хорошую погоду гвалт продолжается до самого утра. Самыми горланистыми бывают компании, которые по выходу из баров-ресторанов не могут найти дорогу домой.

Кроме шума есть и другая проблема: заезжие гости портят имущество товарищества и оставляют за собой мусор. "Больше всего клиентов собирается на террасах находящихся перед зданием KAI ресторанов, откуда, по всей видимости и идет основной галдеж. После ухода из развлекательных заведений некоторые гости продолжают слоняться между жилых домов", — описывают ситуацию члены правления жилищного товарищества.

Изучается возможность нанять паркового сторожа

У жителей микрорайона есть общая группа в Facebook, в которой неоднократно обсуждался вопрос о том, как обеспечить жителям многоквартирных домов ночной покой. Одни хотят нанять охранную фирму, другие предлагают обнести квартал забором. "Сейчас вместе с управой части города мы изучаем возможность взять в район Каламая паркового сторожа, который бы обеспечивал общественный порядок на здешних открытых площадках и в парках", — сообщило правление.

Здесь нужно заметить, что есть и такие жители, которым настрой Ноблесснера нравится. Когда среди участников группы на Facebook возникла идея нанять на одни выходные паркового сторожа и на эту тему был проведен опрос, то из 248 человек согласились заплатить за это из своего кармана только 22.

По мнению Лауры (имя изменено), жительницы одного из домов на улице Стаапли, больше всего шума идет из техно-клуба HALL. "На выходных в HALL проходят вечеринки, которые иногда длятся несколько вечеров подряд", — отмечает она. Но если связанные с клубом проблемы беспокоят жителей как правило по вечерам, то и днем у них тоже нет покоя — перед домом начинают стучать своими досками скейтбордисты. "Для них нарисованы запрещающие знаки, но они на них внимания не обращают", — говорит Лаура.