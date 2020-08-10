Жителей квартала Ноблесснера замучил шум "постоянного праздника"

Жители столичного квартала (или, как его еще называют, портового городка) Ноблесснера пытаются вместе с Муниципальной и государственной полицией найти решение проблемы шума, который доносится из расположенных там увеселительных заведений.
Столичный портовый квартал Ноблесснера вместе с находящимися там ресторанами и увеселительными заведениями — словно магнит для жителей и гостей Таллинна, которые приезжают осмотреть этот относительно новый микрорайон и провести там свободное время. Часть гостей не соблюдает элементарных правил и не думает о том, что в двухстах метрах находятся жилые дома, в квартирах которых слышен весь творимый отдыхающими шум. Один из таких домов расположен на улице Стаапли.
По словам представителя жилищного товарищества, объединяющего несколько жилых домов на Стаапли, в хорошую погоду гвалт продолжается до самого утра. Самыми горланистыми бывают компании, которые по выходу из баров-ресторанов не могут найти дорогу домой.
Кроме шума есть и другая проблема: заезжие гости портят имущество товарищества и оставляют за собой мусор. "Больше всего клиентов собирается на террасах находящихся перед зданием KAI ресторанов, откуда, по всей видимости и идет основной галдеж. После ухода из развлекательных заведений некоторые гости продолжают слоняться между жилых домов", — описывают ситуацию члены правления жилищного товарищества.
Изучается возможность нанять паркового сторожа
У жителей микрорайона есть общая группа в Facebook, в которой неоднократно обсуждался вопрос о том, как обеспечить жителям многоквартирных домов ночной покой. Одни хотят нанять охранную фирму, другие предлагают обнести квартал забором. "Сейчас вместе с управой части города мы изучаем возможность взять в район Каламая паркового сторожа, который бы обеспечивал общественный порядок на здешних открытых площадках и в парках", — сообщило правление.
Здесь нужно заметить, что есть и такие жители, которым настрой Ноблесснера нравится. Когда среди участников группы на Facebook возникла идея нанять на одни выходные паркового сторожа и на эту тему был проведен опрос, то из 248 человек согласились заплатить за это из своего кармана только 22.
По мнению Лауры (имя изменено), жительницы одного из домов на улице Стаапли, больше всего шума идет из техно-клуба HALL. "На выходных в HALL проходят вечеринки, которые иногда длятся несколько вечеров подряд", — отмечает она. Но если связанные с клубом проблемы беспокоят жителей как правило по вечерам, то и днем у них тоже нет покоя — перед домом начинают стучать своими досками скейтбордисты. "Для них нарисованы запрещающие знаки, но они на них внимания не обращают", — говорит Лаура.
Женщина замечает, что хотя в квартале Ноблесснера удобно жить — приятно гулять, посещать рестораны, быть в центре событий, наблюдать закат, но в последнее время появилось такое чувство, что праздник здесь не заканчивается. "Когда снимаешь квартиру, то особых претензий нет, ты ведь знаешь, что селишься сюда не на всю жизнь. Но если бы я купила здесь квартиру, я бы очень скоро выставила ее на продажу", — призналась Лаура.
Другая женщина, арендующая на улице Стаапли квартиру, — Ксения — тоже подтверждает, что проблема серьезная. "Окна квартиры выходят на дом, где расположены два бара, и оттуда до двух часов ночи доносятся звуки вечеринок. Иногда бросают к дому бутылки и тарелки. От этого я часто просыпаюсь, кричу им, чтобы уходили".
Ксения происходящим расстроена, она считает, что с этой проблемой ничего поделать нельзя, так как окружающая территория не принадлежит жителям. "Я поддерживаю идею нанять паркового сторожа, который будет следить и при необходимости разгонять компании", — добавиляет она.
Хозяева баров понимают озабоченность
Один из баров, террасу которого часто облюбовывают голосистые компании, — KaiF. Собственник заведения Андрей Казаков знает о горе местных жителей и, по его собственным словам, сделаны первые шаги к смягчению проблемы.
"У нас недавно было собрание с участием полиции, муниципальной полиции и жителей. Приняли решение в пользу совместного найма охранника. Хотим, чтобы был кто-то, кто напоминал бы выходящим на улицу гостям Ноблесснера, что поблизости живут люди и вести себя нужно поспокойнее", — пояснил он.
Первые жалобы у жителей появились в начале июня, до руководства бара они дошли только в июле. "Когда ты чем-то занимаешься на улице, то не осознаешь, насколько сильно ты можешь мешать другим людям", — объясняет Казаков. KaiF предлагает жителям, которые зарегистрированы в специальной системе, бесплатный кофе и скидку на напитки. "Это по добрососедски," — говорит Казаков, который заинтересован в спокойных и добросердечных отношениях с соседями.
Хозяин ресторана Lore Bistroo Кристьян Пеаске тоже в курсе проблемы и согласен, что есть компании, которые собираются по ночам вокруг жилых домов и бывает шумными. "Иногда на парковке появляются машины, водителям которых нравится повизжать шинами".
А руководитель ресторана Kampai Катрили Лепик сообщила, что ее заведение пошло навстречу жителям тем, что закрывает террасу пораньше и выключает музыку на открытом воздухе в 22 часа.
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