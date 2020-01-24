Жителей и гостей Таллинна приглашают протестировать бесплатный интернет в новых трамваях
Начиная с этого года в новых трамваях Tallinna Linnatranspordi AS пассажиры могут пользоваться бесплатным беспроводным интернетом.
Начиная с этого года в новых трамваях Tallinna Linnatranspordi AS пассажиры могут пользоваться бесплатным беспроводным интернетом.
”Бесплатная сеть WiFi — часть программы по повышению привлекательности общественного транспорта, поскольку мы хотим обеспечить пассажирам городского транспорта максимальное удобство. Нововведение предназначено не только для комфорта туристов, но также для всех горожан, которые, вдобавок к бесплатному проезду теперь также имеют возможность получить и бесплатный интернет, предлагаемый в новых трамваях”, — сказал вице-мэр Андрей Новиков.
По словам Новикова, Таллинн повысил удобство пользования общественным транспортом, обеспечив возможность покупки билета бесконтактным платежом. А начиная с ноября прошлого года оплатить проезд также можно бесконтактным платежом посредством смартфона.
”Те же цели — обеспечить максимальный комфорт горожан — выполняют и открытие новых маршрутов, уплотнение графика движения автобусов, а также расширение сети инфотабло на автобусных остановках”, — добавил вице-мэр.
Устанавливать систему WiFi в двадцати новых трамваях CAF Urbos начали в августе прошлого года, а завершили работу в январе нынешнего. Скорость предлагаемого в столичных трамваях интернета составляет 100 Mbit/s, но у каждого пользователя она может отличаться в зависимости от местоположения трамвая и одновременного количества пользователей.
Как отмечает Денис Бородич, председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS, прогнозировать число пользователей интернета пока сложно, потому что, например, на линии ”Аэропорт-Тонди”, где в основном используются именно новые трамваи, количество пассажиров в рабочие дни превышает 30 000 человек. В их числе множество туристов, которым теперь стало намного проще найти нужную информацию.
”Теперь, когда мы нашли техническое решение и оснастили новые трамваи системой WiFi, приглашаем всех пользователей общественного транспорта опробовать новые возможности, чтобы обнаружить возможные недочеты”, — добавил Денис Бородич.
Всего на городских улицах курсирует 20 новых дружественных к окружающей среде трамваев CAF Urbos AXL, на покупку которых в 2015 и 2016 гг. Таллинн выделил 53,4 млн евро.
Всего в автопарке Tallinna Linnatranspordi AS 529 автобусов, 70 трамваев, 50 троллейбусов. Они обслуживают 83 городских маршрута и ежегодно перевозят более 140 млн пассажиров.
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