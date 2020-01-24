Жителей и гостей Таллинна приглашают протестировать бесплатный интернет в новых трамваях

”Бесплатная сеть WiFi — часть программы по повышению привлекательности общественного транспорта, поскольку мы хотим обеспечить пассажирам городского транспорта максимальное удобство. Нововведение предназначено не только для комфорта туристов, но также для всех горожан, которые, вдобавок к бесплатному проезду теперь также имеют возможность получить и бесплатный интернет, предлагаемый в новых трамваях”, — сказал вице-мэр Андрей Новиков.

По словам Новикова, Таллинн повысил удобство пользования общественным транспортом, обеспечив возможность покупки билета бесконтактным платежом. А начиная с ноября прошлого года оплатить проезд также можно бесконтактным платежом посредством смартфона.

”Те же цели — обеспечить максимальный комфорт горожан — выполняют и открытие новых маршрутов, уплотнение графика движения автобусов, а также расширение сети инфотабло на автобусных остановках”, — добавил вице-мэр.

Устанавливать систему WiFi в двадцати новых трамваях CAF Urbos начали в августе прошлого года, а завершили работу в январе нынешнего. Скорость предлагаемого в столичных трамваях интернета составляет 100 Mbit/s, но у каждого пользователя она может отличаться в зависимости от местоположения трамвая и одновременного количества пользователей.