Жителей Эстонии приглашают участвовать в международном конкурсе мобильной фотографии

Next Image 2020 — крупнейший в мире конкурс мобильной фотографии и видео, лишь в прошлом году собравший 500 000 участников со всего мира. В этом году впервые будут определены выдающиеся работы как в международной, так и в местной категориях, а Эстонию представит ​​в жюри ведущий фотограф Джейк Фарра. Авторов самых вдохновляющих работ ждут большой призовой фонд и международная известность.

По словам входящего в жюри фотографа Джейка Фарра, фотография помогает запечатлеть моменты, находящиеся вне времени. ”Это моменты, которые никогда не вернуться. Но благодаря фотографии у нас есть о них реальная память. Мы всегда должны быть готовы запечатлеть лучшие моменты. Вот почему хорошо всегда иметь при себе камеру”, — сказал Фарра.

Простое нажатие кнопки позволяет запечатлеть магические моменты, ведь ежесекундно вокруг нас происходят маленькие чудеса. Мы учимся ценить их через объектив камеры: даже такие небольшие вещи, как улыбка, летние цветы или закат солнца приобретают на фотографиях совершенно особенное значение.

Фотоконкурс Next Image открыт для всех владельцев Huawei, желающих поделиться своими вдохновляющими снимками из повседневной жизни. На конкурсе предусмотрено 6 категорий: ”Вблизи-вдалеке” (Near Far), ”Спокойной ночи” (Good Night), ”Привет, жизнь!” (Hello, Life!), ”Лица” (Faces), ”Рассказчик” (Storyteller), а также видео-категория ”Живые моменты” (Live Moments).

Теперь у каждого есть возможность рассказать свою историю и показать при помощи снимков, какими эмоциями окрашен его мир. ”Самое важное для фотографий — сохраненные эмоции. Будь то эмоции объекта снимка или зрителя. В этом секрет образа, ”говорящего” с человеком”, — сказал член жюри от Эстонии Джейк Фарра.

Сделанные камерой смартфона снимки можно представить на конкурс до 31 июля. Финалисты будут объявлены 15 августа, а победители конкурса определятся в середине сентября. В этом году желающих участвовать в конкурсе Next Image жителей Эстонии ждет новость — победитель в местной категории получит в подарок телефон Huawei P40 Pro. Новый владелец смартфона будет назван уже 10 августа.