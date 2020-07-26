26.07.2020, 12:04

Житель Тарту с подозрением на коронавирус посещал кино и другие места отдыха. Но штраф ему не грозит

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За сутки выявлен один случай коронавируса
EST 7
Житель Тарту с подозрением на коронавирус посещал кино и другие места отдыха. Но штраф ему не грозит
Rauno Volmar

По данным Департамента здоровья, житель (департамент не раскрывает конкретную половую принадлежность человека) Тарту, имеющий симптомы коронавируса, посещал Мересуу спа, ночной клуб Vabank, магазины и кино. Несмотря на то, что поведение тартусца не отвечает рекомендациям властей, штраф человеку не грозит.

Начальник Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что штрафовать жителя Тарту не будут, так как к моменту посещения кинотеатра результата сданного им теста на коронавиру еще не был известен. По ее словам, тартусец всячески сотрудничал с сотрудниками департамента.

Медики выяснили, с кем человек мог контактировать. Все его контакты известны и соответствующие меры приняты.

Департамент подтвердил Delfi, что за последние сутки был зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом. Это тот случай, о котором уже мы упоминали. Речь идет о знакомом человеке того самого тартусца, заражение произошло, по всей видимости, во время совместного похода в ночной клуб Vabank.

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