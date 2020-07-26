Житель Тарту с подозрением на коронавирус посещал кино и другие места отдыха. Но штраф ему не грозит

Начальник Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что штрафовать жителя Тарту не будут, так как к моменту посещения кинотеатра результата сданного им теста на коронавиру еще не был известен. По ее словам, тартусец всячески сотрудничал с сотрудниками департамента.

Медики выяснили, с кем человек мог контактировать. Все его контакты известны и соответствующие меры приняты.

Департамент подтвердил Delfi, что за последние сутки был зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом. Это тот случай, о котором уже мы упоминали. Речь идет о знакомом человеке того самого тартусца, заражение произошло, по всей видимости, во время совместного похода в ночной клуб Vabank.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!