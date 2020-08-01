01.08.2020, 11:04
Житель Таллинна успел заразиться коронавирусом в Тарту. За день 8 положительных тестов
За последний день коронавирус обнаружили у 8 человек.
За последний день коронавирус обнаружили у 8 человек.
Всего проанализировали 531 тест на COVID-19. По данным регистра Народонаселения, 3 положительных теста поступило из Тартумаа (2 из Тарту), три из Харьюмаа (2 из Таллинна) и один из Нарвы. Месторасположение одного человека с позитивным результатом неизвестно. Три случая из Тартумаа — работники клиники Тартуского университета, о которых было известно еще вчера.
Один человек из Харьюмаа заразился от прибывшего в Ида-Вирумаа из Беларуси, второй связан с заражением в тартуском клубе Vabank 18 июля.
Всего в Эстонии в лечении нуждаются 4 человека с коронавирусом.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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