Житель Таллинна успел заразиться коронавирусом в Тарту. За день 8 положительных тестов

Всего проанализировали 531 тест на COVID-19. По данным регистра Народонаселения, 3 положительных теста поступило из Тартумаа (2 из Тарту), три из Харьюмаа (2 из Таллинна) и один из Нарвы. Месторасположение одного человека с позитивным результатом неизвестно. Три случая из Тартумаа — работники клиники Тартуского университета, о которых было известно еще вчера.

Один человек из Харьюмаа заразился от прибывшего в Ида-Вирумаа из Беларуси, второй связан с заражением в тартуском клубе Vabank 18 июля.

Всего в Эстонии в лечении нуждаются 4 человека с коронавирусом.





Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!