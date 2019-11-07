Житель Петербурга купил в Эстонии взбитые сливки. На границе их отняли и дважды оштрафовали

Возвращаясь из Эстонии в Россию на своем автомобиле через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород, мужчина заявил, что не имеет в своем багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но во время прохождения таможенного контроля выяснилось, что в двух сумках у него находится почти 45 килограммов взбитых сливок в количестве 132 штуки.

Объясняя ситуацию, гражданин пояснил, что везет продукт для личного использования, а точнее для всей своей семьи. С действующими запретами и ограничениями по ввозу в Россию продукции животного происхождения мужчина оказался не знаком, информацию на стендах, размещенных в помещении таможенного поста в Ивангороде, видел, но не знал, что перемещаемая продукция животного происхождения весом более пяти килограммов подлежит обязательному письменному декларированию и на нее требуются разрешительные документы. Товар не задекларировал, так как не знал таможенного законодательства.

В результате 45 килограммов взбитых сливок ”потянули” сразу на два административных правонарушения. Этот багаж гражданину необходимо было задекларировать в установленной форме.