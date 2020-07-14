Житель Йыхви, проживший 3 месяца в аэропорту Манилы, просит финансовой помощи

"После возвращения из аэропорта моё состояние довольно подавленное, я дезориентирован всё ещё ощущаю внутреннюю пустоту. Пока я прибывал в заключении в аэропорту у меня не было другого выбора как смериться и принять то, что я более не свободен, по-другому выжить было невозможно, постоянные мысли о том, что меня здесь удерживают против моей воли были невыносимы, в один день из туриста я стал заключённым без каких либо объяснений и возможности апелляции. Полное отсутствие информации, некому подать жалобу, те попытки повлиять на ситуацию которые я принимал первый месяц оказались безрезультатными и только ещё больше повели меня к чувству безнадёжности, были мысли о самоубийстве и о том, чтобы попытаться сбежать из аэропорта.

Спасло только то, что я принял своё положение и перестал сопротивляться, после чего я просто вошёл в ”спящий режим” и несколько месяцев жил той новой несвободной жизнью, которая у меня началась в застенках аэропорта. Сейчас по возвращению домой я всё ещё не могу выйти из этого состояния. Всё как будто в тумане, ничто не приносит удовольствие не еда, не птицы за окном, только просыпаюсь и снова клонит в сон, энергии нету ни на что. Не знаю, как скоро я смогу вернуться к работе после этого инцидента.

На Филиппинах у меня осталась невеста, с которой я так и не смог увидеться, кроме нее в моей жизни не осталось более смысла. Поэтому я ищу любой способ с ней воссоединиться.

Сейчас сижу один на двухнедельном домашнем карантине, ни друзей не общения у меня нет, состояние очень подавленное, потому что, на Филиппинах меня добавили в чёрный список и понимаю, что не смогу больше туда попасть и увидеться со своей возлюбленной, ведь только лишь пошлина чтобы убрать моё имя из чёрного списка Филиппин стоит 1000 евро.

Эта поездка сильно ударила по моему карману, я даже занял денег в долг чтобы туда поехать, а получается, что всё было в пустую, ещё и заработал ”пост травматическое стрессовое состояние”.

Сколько займут пересуды с авиакомпанией и будет ли от этого прок я не знаю, у них есть миллионы и целый штаб юристов у меня даже нету адвоката на данный момент.