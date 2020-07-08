Житель Йыхви, проживший 3 месяца в аэропорту Манилы, опоздал на рейс в Таллинн

Роман Трофимов прожил 109 дней в аэропорту Манилы (Филиппины). После огромного внимание со стороны СМИ, Министерство иностранных дел купило ему билеты домой. Cначала он вылетел из Филиппин в Амстердам. В Нидерланды он прибыл сегодня в 6 утра. В 9 утра должен был сесть на самолет до Таллинна.

"Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, не успел на посадку на самолёт до Эстонии из Амстердама", — написал он на своей странице в Facebook.

RusDelfi будет следить за развитием ситуации.

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