Житель Йыхви, проживший 3 месяца в аэропорту Манилы, опоздал на рейс в Таллинн(48)
Серопаспортник из Йыхви прожил в аэропорту на полу более 3 месяцев. Но на рейс домой он так и не попал — опоздал, как он сообщает в Facebook.
Серопаспортник из Йыхви прожил в аэропорту на полу более 3 месяцев. Но на рейс домой он так и не попал — опоздал, как он сообщает в Facebook.
Роман Трофимов прожил 109 дней в аэропорту Манилы (Филиппины). После огромного внимание со стороны СМИ, Министерство иностранных дел купило ему билеты домой. Cначала он вылетел из Филиппин в Амстердам. В Нидерланды он прибыл сегодня в 6 утра. В 9 утра должен был сесть на самолет до Таллинна.
"Для всех, кто хотел меня встретить: к сожалению, не успел на посадку на самолёт до Эстонии из Амстердама", — написал он на своей странице в Facebook.
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