Житель Финляндии переплыл на старой ванне через залив в Таллинн

Житель Финляндии Маркку Эклунд доплыл в понедельник с финского полуострова Порккалы в Таллинн в обычной ванне с приделанным к ней мотором, сообщает газета Ilta-Sanomat.
Чтобы механизм работал, «моторную ванну» он уравновесил двумя понтонами в виде труб. Морское путешествие заняло 11 часов и прошло, по словам мужчины, без особых проблем.
При этом экспериментатор признался, что лодку постоянно заливало водой; ему приходилось вычерпывать ее и искусно маневрировать. Когда Эклунд прибыл в Таллинн, лодку достали из воды и она сломалась.
Маркку рассказал, что этой ванной он пользовался более полувека. За это время она даже успела побывать аквариумом, а теперь стала плавсредством.
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