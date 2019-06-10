Житель Финляндии переплыл на старой ванне через залив в Таллинн

Чтобы механизм работал, «моторную ванну» он уравновесил двумя понтонами в виде труб. Морское путешествие заняло 11 часов и прошло, по словам мужчины, без особых проблем.

При этом экспериментатор признался, что лодку постоянно заливало водой; ему приходилось вычерпывать ее и искусно маневрировать. Когда Эклунд прибыл в Таллинн, лодку достали из воды и она сломалась.

Маркку рассказал, что этой ванной он пользовался более полувека. За это время она даже успела побывать аквариумом, а теперь стала плавсредством.