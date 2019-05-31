Житель Эстонии утверждает, что стал контрабандистом поневоле

Это была книга на иностранном языке, изданная в 1927 году в Таллинне; книга на иностранном языке "Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen", изданная в 1913 году в Лейпциге и блокнот-ежедневник на иностранном языке с записями карандашом и ручкой внутри, датируемых 1938 годом.

Житель Эстонии пояснил должностным лицам таможенного органа, что забыл эти издания в автомобиле, и на территории России продавать их не собирался.



Книги были изъяты и направлены на экспертизу.