31.05.2019, 17:22

Житель Эстонии утверждает, что стал контрабандистом поневоле


rus.delfi.ee
EST
Ivangorod, piir, 03.01.2017
Foto: Sergei Stepanov, NPA

Житель Эстонии, въезжая в Россию на своем автомобиле в пункте пропуска Куничина Гора, пытался контрабандой провести три печатных издания, являющиеся культурной ценностью, передает rus.err.ee.

Это была книга на иностранном языке, изданная в 1927 году в Таллинне; книга на иностранном языке "Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen", изданная в 1913 году в Лейпциге и блокнот-ежедневник на иностранном языке с записями карандашом и ручкой внутри, датируемых 1938 годом.

Житель Эстонии пояснил должностным лицам таможенного органа, что забыл эти издания в автомобиле, и на территории России продавать их не собирался.

Книги были изъяты и направлены на экспертизу.

Читайте также:
Читайте также: