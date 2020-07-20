Житель Эстонии пытается создать сообщество, где люди могли бы ходить голыми. Пока безрезультатно

В июне этого года в Facebook появилась группа „Alasti puhkus & harrastused” (”Отдых и досуг без одежды”). За пару недель к ней присоединилось около пятиста человек, но вскоре ее основатель Дон Симон Томпель решил группу закрыть.

Гендерный состав группы распределился так, что всего одну четвертую часть составляли женщины, остальное — мужчины. По словам Томпеля, многие мужчины просто хотят посмотреть на обнаженных женщин. В идеале любителями натуризма должны быть пары. Томпель отмечает также, что натуризм должен быть гендерно нейтрален. Не имеет значения и внешность человека, а извращенцам тут определенно не место.

Томпель надеялся, что в рамках его группы возникнут различные клубы по интересам (фотография, йога и т. д.), но участники были крайне пассивны и ничего такого не произошло.

Мужчина подчеркивает, что натуризм и нудизм — это две разные вещи, и зачастую люди занимаются нудизмом под прикрытием натуризма. Натуризм, по его словам, — это жизнь в гармонии с природой, синергия между человеком и обществом. Нудизм же — желание оголиться во что бы то ни стало — на пляже, на улице или в другом месте. Поведение таких людей, по словам Томпеля, противоречит социальным нормам. Он утверждает, что около половины жителей Эстонии занимаются натуризмом, просто не задумываются, что это так называется. Например, в раздевалках спортклубов люди раздеваются, и никому нет до этого никакого дела.