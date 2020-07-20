Житель Эстонии пытается создать сообщество, где люди могли бы ходить голыми. Пока безрезультатно(3)
Уже два года житель Эстонии пытается создать сообщество натуристов, но интерес общественности невелик, пишет Eesti Ekspress.
Уже два года житель Эстонии пытается создать сообщество натуристов, но интерес общественности невелик, пишет Eesti Ekspress.
В июне этого года в Facebook появилась группа „Alasti puhkus & harrastused” (”Отдых и досуг без одежды”). За пару недель к ней присоединилось около пятиста человек, но вскоре ее основатель Дон Симон Томпель решил группу закрыть.
Гендерный состав группы распределился так, что всего одну четвертую часть составляли женщины, остальное — мужчины. По словам Томпеля, многие мужчины просто хотят посмотреть на обнаженных женщин. В идеале любителями натуризма должны быть пары. Томпель отмечает также, что натуризм должен быть гендерно нейтрален. Не имеет значения и внешность человека, а извращенцам тут определенно не место.
Томпель надеялся, что в рамках его группы возникнут различные клубы по интересам (фотография, йога и т. д.), но участники были крайне пассивны и ничего такого не произошло.
Мужчина подчеркивает, что натуризм и нудизм — это две разные вещи, и зачастую люди занимаются нудизмом под прикрытием натуризма. Натуризм, по его словам, — это жизнь в гармонии с природой, синергия между человеком и обществом. Нудизм же — желание оголиться во что бы то ни стало — на пляже, на улице или в другом месте. Поведение таких людей, по словам Томпеля, противоречит социальным нормам. Он утверждает, что около половины жителей Эстонии занимаются натуризмом, просто не задумываются, что это так называется. Например, в раздевалках спортклубов люди раздеваются, и никому нет до этого никакого дела.
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