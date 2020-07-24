24.07.2020, 14:32

Житель Эстонии, несмотря на положительный анализ на коронавирус, ходил по клубам, СПА, кинотеатрам и магазинам

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Terviseamet
TerviseametFoto: Jaanus Lensment

Один из жителей Тарту, у которого был диагностирован коронавирус, посещал как СПА, ночной клуб, кинотеатр, так и различные магазины. По оценке Департамента здоровья, такая безответственность может привести к новой вспыщке коронавируса в волости.

Отмечается, что у человека были также симптомы.

Новость будет дополнена.

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