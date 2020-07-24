Житель Эстонии, несмотря на положительный анализ на коронавирус, ходил по клубам, СПА, кинотеатрам и магазинам

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Terviseamet Foto: Jaanus Lensment

Один из жителей Тарту, у которого был диагностирован коронавирус, посещал как СПА, ночной клуб, кинотеатр, так и различные магазины. По оценке Департамента здоровья, такая безответственность может привести к новой вспыщке коронавируса в волости.