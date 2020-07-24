Житель Эстонии, несмотря на положительный анализ на коронавирус, ходил по клубам, СПА, кинотеатрам и магазинам

Отмечается, что у человека были также симптомы заболевания.

По имеющейся информации, 18 июля он посетил ночной клуб Vabank, а на следующий день Meresuu SPA. 23 июля он посетил киносеанс с началом в 21:00 в Tartu Lõunakeskus. Также он был в нескольких магазинах. В этот период он был заразен для окружающих.

По словам руководителя Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийи Лухт, мы имеем дело с очень опасным поведением, которым человек не только поставил под угрозу свое здоровье, но и мог посодействовать т. н. второй волне эпидемии.

Специалист отметила, что с любыми признаками болезни следует оставаться дома и проконсультироваться с семейным врачом.

”Разрешение на проведение масштабных мероприятий и обыденное функционирование общества напрямую зависят от нашего чувства ответственности. Чем больше мы игнорируем этот факт, тем серьезнее могут быть последствия для всех нас”, — сказала она.

Люди, которые могли иметь контакт с больным коронавирусом, должны следить за своим здоровьем и в случае появления симптомов заболевания позвонить семейному врачу.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!