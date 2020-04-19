Жильцы тартуского общежития с отрицательным тестом на коронавирус могут свободно передвигаться

Тартуская горуправа сегодня сообщила, что среди жильцов общежития на Раатузе на сегодняшний день больше не выявлено положительных проб на коронавирус. Жильцов с отрицательным результатом теста и не контактировавших с больными сегодня освободили от ограничения на передвижение.
Всего в общежитии на Раатузе протестировано 274 человека, из которых 16 дали положительную пробу. Жильцам с положительным результатом теста запрещено покидать свои комнаты до выздоровления. Контактировавшие с ними 27 человек также отделены в общежитии в отдельную зону, и они должны две недели находиться в общежитии и следить за здоровьем. Им обеспечена возможность находиться на улице во дворе общежития. Находящиеся в изоляции люди отделены так, что они не контактируют с остальными жильцами. От ограничения на передвижение освобождают тех людей, у которых при тестировании не выявлено заболевание. Не живущим в общежитии людям не разрешено входить в здание. Выполнение ограничений на передвижение проверяет полиция на основании удостоверяющего личность документа.
Тартуский университет в сотрудничестве со студенческой деревней организовал находящимся в изоляции людям питание, снабдил их средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, обеспечил возможность для стирки белья и организовал безопасный сбор отходов. В общежитии очистили помещения общего пользования и реорганизовали их использование. Жильцов оповестили о связанном с ограничениями на передвижение укладе жизни и правилах поведения.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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