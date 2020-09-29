Жидкости для э-сигарет могут продаваться лишь после строгого контроля

Если на жидкости для электронных сигарет имеется эстонская налоговая маркировка, вы можете быть уверены, что этот продукт был проверен. Если налоговой маркировки нет, вы подвергаете опасности свое здоровье, поскольку на черном рынке под названием ”электронная сигарета” может продаваться все, что угодно.

”Когда мы говорим об опасных веществах в жидкостях для электронных сигарет, мы говорим о товарах, поступающих на черный рынок”, — говорит Тоомас Вийло, исполнительный директор Эстонского союза торговцев электронными сигаретами, добавив, что из рук незаконных продавцов э-сигареты могут попадать и к несовершеннолетним, что официально запрещено. Кроме того, Эстония, как и другие страны Европейского союза, строго контролирует состав и порядок продажи жидкостей для электронных сигарет. ”С первого взгляда, жидкости для э-сигарет все одинаковы, однако, если на ней нет эстонской налоговой маркировки, это значит, что содержимое продукта не было проверено ни одним из необходимых лабораторных тестов”.

В Эстонии черный рынок электронных сигарет составляет почти половину всего рынка. Еще одна история — это товары из третьих стран, где могут не действовать строгие правила надзора за составом и лабораторными тестами. Жидкости, содержащие запрещенные у нас вещества и вещества, опасные для организма, продаются из рук в руки и через социальные сети. Такие устройства и расходные материалы к ним также могут быть небезопасными.

Электронная сигарета была создана в 60-х годах, чтобы помочь избавиться от табачной зависимости. Первый прототип электронной сигареты был создан в США в 1965 году Гербертом А. Гилбертом. Однако создатель не смог порадоваться результатам своего труда, поскольку его изобретение опередило свое время и не имело успеха. Первая успешная современная электронная сигарета появилась на рынке в 2003 году в Китае. Автор: Хон Лик, 52-летний фармацевт и изобретатель. На создание электронной сигареты его сподвигла смерть его отца, который курил всю жизнь и умер от рака легких. Электронная сигарета получила название Ruyan, что означает ”подобно дыму”.