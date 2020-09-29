Жидкости для э-сигарет могут продаваться лишь после строгого контроля

В странах Европейского союза, в том числе в Эстонии, электронные сигареты находятся под более строгим контролем, чем во многих других странах. Все жидкости и ингредиенты для продаваемые в магазинах э-сигарет проходят лабораторные тесты и вносятся в реестр Департамента здоровья. Почему же это так важно?
Если на жидкости для электронных сигарет имеется эстонская налоговая маркировка, вы можете быть уверены, что этот продукт был проверен. Если налоговой маркировки нет, вы подвергаете опасности свое здоровье, поскольку на черном рынке под названием ”электронная сигарета” может продаваться все, что угодно.
”Когда мы говорим об опасных веществах в жидкостях для электронных сигарет, мы говорим о товарах, поступающих на черный рынок”, — говорит Тоомас Вийло, исполнительный директор Эстонского союза торговцев электронными сигаретами, добавив, что из рук незаконных продавцов э-сигареты могут попадать и к несовершеннолетним, что официально запрещено. Кроме того, Эстония, как и другие страны Европейского союза, строго контролирует состав и порядок продажи жидкостей для электронных сигарет. ”С первого взгляда, жидкости для э-сигарет все одинаковы, однако, если на ней нет эстонской налоговой маркировки, это значит, что содержимое продукта не было проверено ни одним из необходимых лабораторных тестов”.
В Эстонии черный рынок электронных сигарет составляет почти половину всего рынка. Еще одна история — это товары из третьих стран, где могут не действовать строгие правила надзора за составом и лабораторными тестами. Жидкости, содержащие запрещенные у нас вещества и вещества, опасные для организма, продаются из рук в руки и через социальные сети. Такие устройства и расходные материалы к ним также могут быть небезопасными.
Электронная сигарета была создана в 60-х годах, чтобы помочь избавиться от табачной зависимости. Первый прототип электронной сигареты был создан в США в 1965 году Гербертом А. Гилбертом. Однако создатель не смог порадоваться результатам своего труда, поскольку его изобретение опередило свое время и не имело успеха. Первая успешная современная электронная сигарета появилась на рынке в 2003 году в Китае. Автор: Хон Лик, 52-летний фармацевт и изобретатель. На создание электронной сигареты его сподвигла смерть его отца, который курил всю жизнь и умер от рака легких. Электронная сигарета получила название Ruyan, что означает ”подобно дыму”.
Великобритания — страна, где электронные сигареты являются частью программ по вопросам отказа от курения наряду с использованием никотиновых пластырей. На основе государственного анализа, проведенного этим летом, можно увидеть, что количество взрослых курильщиков только в Великобритании в 2019 году сократилось
на 0,6%, то есть почти 300 000 человек бросили курить за год, что больше, чем сегодня в Эстонии насчитывается курильщиков. ”Согласно последним данным государственной статистики, ежегодно часть тех, кто привык курить табак, начинают отказываться от курения, используя электронные сигареты, и примерно такое же количество людей бросают курить, используя электронные сигареты и никотинсодержащие продукты”, — сказал Вийло, добавив, что то же исследование подтвердило, что курить электронные сигареты начинают люди, которые уже имеют привычку курения и хотят от нее отказаться.
Ранние исследование показали, что электронные сигареты играют важную роль в этом, поскольку они сохраняют для человека привычные действия и свойства никотина, но устраняют соприкосновение с такими вредными веществами, как окись углерода, смолы и более 4000 химических веществ. В 2015 году национальная организация здравоохранения Великобритании (Public Health England), пришла к выводу, что электронные сигареты на 95% менее вредны, чем курение табака. Исследователи добавили, что, хотя электронные сигареты не являются полностью безопасными, для тех, кто продолжает курить, в мире не существует лучшего способа обезопасить себя, чем переход на электронные сигареты.
Financial Post пишет, что курение вейпа безопаснее, чем курение табака, но требует четких регуляций. Альтернативные варианты, не содержащие табака, по-прежнему нуждаются в исследованиях, но сегодня наблюдается тенденция к тому, что они являются более безопасным выбором, чем сигареты. Сегодняшние курильщики ищут эти альтернативы, и им следует двигаться в этом направлении.
Однако важно обеспечить контроль производства, продажи и потребления этих продуктов. Помимо Британской организации здравоохранения, электронные сигареты считают более безопасной альтернативой курению табака такие учреждения как Королевский колледж врачей, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальные академии наук и инженерии, медицинские организации Франции и Бельгии. Министерство здравоохранения Канады недавно заявило, что, если вы уже курите, курение вейпа менее вредно, чем курение табака.
Стоит еще раз подчеркнуть, что электронная сигарета не предназначена для некурящих людей и, конечно, не для подростков. Это средство для взрослых курильщиков, решивших отказаться от вредной привычки. Так же как безникотиновая жидкость для электронных сигарет, которая предназначена только для бывших курильщиков. Курящий человек, который начинает использовать э-сигарету вместо обычного табака, может постепенно снизить уровень никотина в электронной жидкости, перейдя на безникотиновую альтернативу, а в итоге полностью отказаться от электронной сигареты.
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