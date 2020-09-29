Жидкости для э-сигарет могут продаваться лишь после строгого контроля

Великобритания — страна, где электронные сигареты являются частью программ по вопросам отказа от курения наряду с использованием никотиновых пластырей. На основе государственного анализа, проведенного этим летом, можно увидеть, что количество взрослых курильщиков только в Великобритании в 2019 году сократилось
на 0,6%, то есть почти 300 000 человек бросили курить за год, что больше, чем сегодня в Эстонии насчитывается курильщиков. ”Согласно последним данным государственной статистики, ежегодно часть тех, кто привык курить табак, начинают отказываться от курения, используя электронные сигареты, и примерно такое же количество людей бросают курить, используя электронные сигареты и никотинсодержащие продукты”, — сказал Вийло, добавив, что то же исследование подтвердило, что курить электронные сигареты начинают люди, которые уже имеют привычку курения и хотят от нее отказаться.
Ранние исследование показали, что электронные сигареты играют важную роль в этом, поскольку они сохраняют для человека привычные действия и свойства никотина, но устраняют соприкосновение с такими вредными веществами, как окись углерода, смолы и более 4000 химических веществ. В 2015 году национальная организация здравоохранения Великобритании (Public Health England), пришла к выводу, что электронные сигареты на 95% менее вредны, чем курение табака. Исследователи добавили, что, хотя электронные сигареты не являются полностью безопасными, для тех, кто продолжает курить, в мире не существует лучшего способа обезопасить себя, чем переход на электронные сигареты.
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