"Жесть, наркотики, БДСМ и черный юмор". Ведьма Алиса представила новую книгу и рассказала, что вступила в партию

Расскажи, о чем новая книга?

Новая книга — про жизнь, так что +21, слабонервным-беременным-детям читать нельзя, а то станут одними из моих пациентов.

Актуально, как никогда, так как в связи с пандемией шанс попасть в дурку или влезть в петлю увеличивается с каждым днем. Прочитав мою книгу, вы поймете, что у вас наверное не так все плохо и что со всем справитесь. Жизнь говно, но мы с лопатой. Да, в книге мат, жесть, наркотики, БДСМ и черный юмор: все что должно быть в хорошей книге. Еще крутые иллюстрации, которые любезно предоставил мне мой друг инвалид из Питера под псевдонимом Джефри Дамер.

Все персонажи и имена выдуманы, но мы-то знаем… На самом деле из меня плохой фантазер, зато достоверный мемуарист. В своей жизни я попадала в разные передряги — и останавливаться не собираюсь — и было бы грехом не фиксировать происходящее на бумаге.

Уже вторая твоя книга выходит на эстонском языке. Думаешь ли выпускать книгу на русском?

Я не знаю, будет ли вариант на русском. В смысле, он есть, но будет ли у меня русский читатель — вот это вопрос. Маркетолог из меня так себе, но на своем сайте я наверное опубликую месседж в стиле "если надо — обращайтесь, я вам все пришлю".

Foto: Tiina Liimandi

Повлиял ли коронавирус как-то на твою работу?

Коронавирус повлиял наверное на всех, но на написание книги никак. Конечно заказов на картины и портреты мало — человек не может думать о духовном и прекрасном, когда не удовлетворены базовые потребности. За психологической помощью конечно обращаются, но тоже меньше, у людей просто нет денег.

Для меня очевидно, что коронавирусом переболеют все, а вот как государство будет разгребать экономический кризис — вот это тот еще вопрос.

Чем ты занимаешься последнее время?

Сама я сейчас больше всего занимаюсь живописью и рисунком, я люблю академизм и реализм, а тут без анатомии и постоянной практики никак. Надеюсь, что после "маски-шоу" народ потянет на эстетику, а я буду в полной боевой готовности. В бытовом плане ничего не поменялось, я сто лет не путешествовала, на улицу выхожу редко, еще реже смотрю в окна. Вступила в партию соцдемов, возможно даже буду баллотироваться, есть идея для новой книги, но это уже будет роман. Дел куча, как и до пандемии — сил бы на все это.