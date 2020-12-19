"Жесть, наркотики, БДСМ и черный юмор". Ведьма Алиса представила новую книгу и рассказала, что вступила в партию

Алиса Верде, известная как победитель второго сезона эстонской версии "Битвы экстрасенсов", выпустила уже вторую по счету книгу. Свое новое произведение "В одной палате с тобой" она представила 17 декабря в книжном магазине Apollo в Solaris. Алиса рассказала Delfi о новой книге и о том, что недавно вступила в Социал-демократическую партию.
Расскажи, о чем новая книга?
Новая книга — про жизнь, так что +21, слабонервным-беременным-детям читать нельзя, а то станут одними из моих пациентов.
Актуально, как никогда, так как в связи с пандемией шанс попасть в дурку или влезть в петлю увеличивается с каждым днем. Прочитав мою книгу, вы поймете, что у вас наверное не так все плохо и что со всем справитесь. Жизнь говно, но мы с лопатой. Да, в книге мат, жесть, наркотики, БДСМ и черный юмор: все что должно быть в хорошей книге. Еще крутые иллюстрации, которые любезно предоставил мне мой друг инвалид из Питера под псевдонимом Джефри Дамер.
Все персонажи и имена выдуманы, но мы-то знаем… На самом деле из меня плохой фантазер, зато достоверный мемуарист. В своей жизни я попадала в разные передряги — и останавливаться не собираюсь — и было бы грехом не фиксировать происходящее на бумаге.
Уже вторая твоя книга выходит на эстонском языке. Думаешь ли выпускать книгу на русском?
Я не знаю, будет ли вариант на русском. В смысле, он есть, но будет ли у меня русский читатель — вот это вопрос. Маркетолог из меня так себе, но на своем сайте я наверное опубликую месседж в стиле "если надо — обращайтесь, я вам все пришлю".
Повлиял ли коронавирус как-то на твою работу?
Коронавирус повлиял наверное на всех, но на написание книги никак. Конечно заказов на картины и портреты мало — человек не может думать о духовном и прекрасном, когда не удовлетворены базовые потребности. За психологической помощью конечно обращаются, но тоже меньше, у людей просто нет денег.
Для меня очевидно, что коронавирусом переболеют все, а вот как государство будет разгребать экономический кризис — вот это тот еще вопрос.
Чем ты занимаешься последнее время?
Сама я сейчас больше всего занимаюсь живописью и рисунком, я люблю академизм и реализм, а тут без анатомии и постоянной практики никак. Надеюсь, что после "маски-шоу" народ потянет на эстетику, а я буду в полной боевой готовности. В бытовом плане ничего не поменялось, я сто лет не путешествовала, на улицу выхожу редко, еще реже смотрю в окна. Вступила в партию соцдемов, возможно даже буду баллотироваться, есть идея для новой книги, но это уже будет роман. Дел куча, как и до пандемии — сил бы на все это.
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