Жертвами торговли людьми в Эстонии становятся украинцы, молдаване, таджики

Как сказала научный сотрудник факультета права Тартуского университета Анна Маркина в интервью Радио 4, как правило, люди, оказавшиеся в такой ситуации, отправились в другую страну ради денег.

"Из стран, где заработки немного ниже, чем у нас — Румынии, Болгарии — таких работников мало, а для стран, в которых средний доход низкий, мы являемся привлекательными. Плюс они могут здесь общаться на русском языке", — пояснила она.

"Люди приезжают по туристической визе, у них не всегда есть основания здесь находиться, и это делает их уязвимыми, но они в любом случае могут обратиться за помощью. Например, один человек из третьей страны три дня ничего не ел, у него не было денег, он не мог уехать. Ему быстро организовали возвращение домой, ночлег, накормили", — рассказала Анна Маркина.