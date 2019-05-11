11.05.2019, 09:10

Жертвами торговли людьми в Эстонии становятся украинцы, молдаване, таджики

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rus.delfi.ee
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kohtumine
Foto: Andres Putting

В Эстонии в последнее время много случаев торговли людьми связано со сферой труда. Работающими нелегально гражданами третьих стран легко манипулировать, они боятся попросить помощи, однако они могут обратиться в Инспекцию труда, пишет rus.err.

Как сказала научный сотрудник факультета права Тартуского университета Анна Маркина в интервью Радио 4, как правило, люди, оказавшиеся в такой ситуации, отправились в другую страну ради денег.

"Из стран, где заработки немного ниже, чем у нас — Румынии, Болгарии — таких работников мало, а для стран, в которых средний доход низкий, мы являемся привлекательными. Плюс они могут здесь общаться на русском языке", — пояснила она.

"Люди приезжают по туристической визе, у них не всегда есть основания здесь находиться, и это делает их уязвимыми, но они в любом случае могут обратиться за помощью. Например, один человек из третьей страны три дня ничего не ел, у него не было денег, он не мог уехать. Ему быстро организовали возвращение домой, ночлег, накормили", — рассказала Анна Маркина.

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