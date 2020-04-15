Жертва мошенников: таллиннца лишили нескольких тысяч евро и повесили на него кредит

Недавно в полицию поступило заявление от 54-летнего жителя столичного района Ыйсмяэ, которому в марте предложили возможность инвестирования на рынке ценных бумаг с получением ежемесячной прибыли. Мошенники при помощи программы AnyDesk получили доступ к банковскому счету пострадавшего и перевели с его счета на мнимую торговую платформу почти 3400 евро, а также взяли на его имя заем в 3000 евро.

Мошенники могут использовать как предлог и коронавирус. Например, от имени Департамента здоровья по телефону людям предлагали за 37 евро принять участие в исследовании на коронавирус, тест на который якобы пришлют домой. По заверению Департамента здоровья, сотрудники департамента не делали по телефону ни одного такого предложения, и в мире нет ни одного заслуживающего доверия теста, с помощью которого можно диагностировать коронавирус дома.

Полиция напоминает: если что-то кажется слишком красивым, чтобы быть правдой, скорее всего это обман.

Будьте бдительны и внимательны:

- не передавайте свои личные данные и данные кредитной карты незнакомцам;

- попытайтесь получить больше информации о звонящем и фирме, которую он представляет;

- при совершении покупок из интернет-магазина сначала прочитайте отзывы;

- убедитесь, что письмо или звонок вы получили от заслуживающего доверия источника;

- если вы стали жертвой мошенничества, сообщите об этом полиции.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!