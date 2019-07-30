Женский кризисный центр обретет новые помещения

В мае центр обратился к городу с просьбой найти помещения, позволяющие продолжить деятельность, поскольку договор на аренду прежних истекал. Как сообщила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, такие помещения для центра, деятельность которого по защите женщин и детей от семейного насилия высоко ценят городские власти, были найдены.

Центр оказывает помощь в Таллинне и Харьюском уезде уже 14 лет.