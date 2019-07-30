30.07.2019, 15:10

Женский кризисный центр обретет новые помещения


rus.delfi.ee
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Tallinna Naiste Kriisikodu
Tallinna Naiste KriisikoduFoto: Eero Vabamägi

Таллинская городская управа решила заключить с некоммерческой организацией "Таллинский женский кризисный центр" (Tallinna Naiste Kriisikodu) договор, по которому центр продолжит с 1 августа деятельность в новых помещениях.

В мае центр обратился к городу с просьбой найти помещения, позволяющие продолжить деятельность, поскольку договор на аренду прежних истекал. Как сообщила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, такие помещения для центра, деятельность которого по защите женщин и детей от семейного насилия высоко ценят городские власти, были найдены.

Центр оказывает помощь в Таллинне и Харьюском уезде уже 14 лет.

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