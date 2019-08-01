Впервые Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы получила титул "Доброжелательная к малышам больница" в 2008 году, и хотя подобная оценка работы больницы в последние годы не проводилась, тем не менее, больница неизменно работает на основании все тех же принципов доброжелательного отношения к малышам. Для получения титула в Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы была проведена новая оценка, в ходе которой были опрошены как персонал, так и пациенты. Кроме того, больница должна была предоставить большое количество документов и форм самооценки, чтобы доказать соответствие клиники заданным критериям.

В 2019 году оценку проводил Эстонский комитет по продвижению кормления грудью, сформированный при Министерстве социальных дел, совместно с Департаментом здоровья. Критерии присуждения титула "Доброжелательная к малышам больница" основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ для медицинских учреждений, работающих с детьми и матерями, под названием "10 шагов к успешному грудному вскармливанию", а также на международном кодексе продажи товаров, заменяющих грудное молоко.

Начало инициативе под названием "Доброжелательная к малышам больница" было положено в 1990-х годах, когда была доказана важная роль грудного молока в развитии и здоровье ребенка, однако в то же время статистика показала, что кормление грудью сокращается во всех развитых странах. В Эстонии данная инициатива помогла изменить отношение женщин к важности грудного молока и кормления грудью. На сегодняшний день в большинстве развитых стран имеется государственная стратегия по продвижению кормления грудью, цель которой — сохранение здоровья своего населения не только во младенческом и детском возрасте, но также и в более позднем взрослом возрасте.