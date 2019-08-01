01.08.2019, 07:20

Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы получила титул "Доброжелательная к малышам больница"


rus.delfi.ee
EST
PELGULINNA SÜNNITUSMAJA
Foto on illustreerivFoto: Annika Haas

31 июля представители организации ЮНИСЕФ передали Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы титул "Доброжелательная к малышам больница".

Таким образом поощряется работа клиники, связанная с поддержкой налаживания отношений между матерью и ребенком, что является залогом успешного процесса кормления грудью.

Заведующая акушерской службой Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар:

"В доброжелательной к малышам больнице на первом месте стоят близкие отношения между матерью и ребенком, необходимость в грудном молоке и создание предпосылок для дальнейшего успешного кормления грудью. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, грудное молоко является самой лучшей пищей для ребенка в течение первых 6 месяцев жизни, т.к. в нем содержится все необходимое для нормального развития детей. Дальше можно продолжать кормление в сочетании с подходящей возрасту твердой пищей на протяжении 2 лет или дольше. При кормлении грудью важную роль играет формирование тесной связи между матерью и ребенком, что также крайне необходимо для их здоровья".

По словам Вивиан Арусаар, титул "Доброжелательная к малышам больница", присуждаемый Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы, — это своеобразное поощрение для клиники за работу, проделанную в области заботы о здоровье беременных женщин и молодых мам. "Больница прилагает серьезные усилия в связи с обучением персонала, чтобы наши сотрудники были в состоянии дать хороший, адекватный совет как беременным женщинам, так и молодым мамам и семьям. Мы создали вспомогательную систему, которая обеспечивает эффективное консультирование в области кормления, начиная с прошлого года в больнице регулярно проводятся бесплатные лекции и дебаты на тему кормления грудью, также у нас есть специальная комната для кормления и Банк грудного молока", — сказала Арусаар.

Впервые Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы получила титул "Доброжелательная к малышам больница" в 2008 году, и хотя подобная оценка работы больницы в последние годы не проводилась, тем не менее, больница неизменно работает на основании все тех же принципов доброжелательного отношения к малышам. Для получения титула в Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы была проведена новая оценка, в ходе которой были опрошены как персонал, так и пациенты. Кроме того, больница должна была предоставить большое количество документов и форм самооценки, чтобы доказать соответствие клиники заданным критериям.

В 2019 году оценку проводил Эстонский комитет по продвижению кормления грудью, сформированный при Министерстве социальных дел, совместно с Департаментом здоровья. Критерии присуждения титула "Доброжелательная к малышам больница" основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ для медицинских учреждений, работающих с детьми и матерями, под названием "10 шагов к успешному грудному вскармливанию", а также на международном кодексе продажи товаров, заменяющих грудное молоко.

Начало инициативе под названием "Доброжелательная к малышам больница" было положено в 1990-х годах, когда была доказана важная роль грудного молока в развитии и здоровье ребенка, однако в то же время статистика показала, что кормление грудью сокращается во всех развитых странах. В Эстонии данная инициатива помогла изменить отношение женщин к важности грудного молока и кормления грудью. На сегодняшний день в большинстве развитых стран имеется государственная стратегия по продвижению кормления грудью, цель которой — сохранение здоровья своего населения не только во младенческом и детском возрасте, но также и в более позднем взрослом возрасте.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: