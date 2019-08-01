Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы получила титул "Доброжелательная к малышам больница"

Таким образом поощряется работа клиники, связанная с поддержкой налаживания отношений между матерью и ребенком, что является залогом успешного процесса кормления грудью.
Заведующая акушерской службой Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар:
"В доброжелательной к малышам больнице на первом месте стоят близкие отношения между матерью и ребенком, необходимость в грудном молоке и создание предпосылок для дальнейшего успешного кормления грудью. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, грудное молоко является самой лучшей пищей для ребенка в течение первых 6 месяцев жизни, т.к. в нем содержится все необходимое для нормального развития детей. Дальше можно продолжать кормление в сочетании с подходящей возрасту твердой пищей на протяжении 2 лет или дольше. При кормлении грудью важную роль играет формирование тесной связи между матерью и ребенком, что также крайне необходимо для их здоровья".
По словам Вивиан Арусаар, титул "Доброжелательная к малышам больница", присуждаемый Женской клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы, — это своеобразное поощрение для клиники за работу, проделанную в области заботы о здоровье беременных женщин и молодых мам. "Больница прилагает серьезные усилия в связи с обучением персонала, чтобы наши сотрудники были в состоянии дать хороший, адекватный совет как беременным женщинам, так и молодым мамам и семьям. Мы создали вспомогательную систему, которая обеспечивает эффективное консультирование в области кормления, начиная с прошлого года в больнице регулярно проводятся бесплатные лекции и дебаты на тему кормления грудью, также у нас есть специальная комната для кормления и Банк грудного молока", — сказала Арусаар.
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