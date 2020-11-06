06.11.2020, 20:47
Женщиной года выбрана профессор Ирья Лутсар
Ассоциация предприимчивых женщин Эстонии решила, что титула Женщина года заслуживает профессор Тартуского университета Ирья Лутсар, сообщил телеканал TV3.
Ассоциация предприимчивых женщин Эстонии решила, что титула Женщина года заслуживает профессор Тартуского университета Ирья Лутсар, сообщил телеканал TV3.
Титул Женщина года присуждается женщине, которая оказала заметное влияние на общественную жизнь и является признанным профессионалом в своей сфере деятельности: науке, культуре, бизнесе и тд.
Микробиолог и вирусолог, руководитель научного совета при правительстве ЭР Ирья Лутсар удостоилась высокого титула за вклад в борьбу с коронавирусом.
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