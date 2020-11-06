Женщиной года выбрана профессор Ирья Лутсар

Титул Женщина года присуждается женщине, которая оказала заметное влияние на общественную жизнь и является признанным профессионалом в своей сфере деятельности: науке, культуре, бизнесе и тд.

Микробиолог и вирусолог, руководитель научного совета при правительстве ЭР Ирья Лутсар удостоилась высокого титула за вклад в борьбу с коронавирусом.