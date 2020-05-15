Женщина в шоке от первой за долгое время поездки на работу: рядом со мной втиснулся мужчина, хотя трамвай был полупустой

"Я как следует два месяца была в домашнем офисе и только теперь на этой неделе решила впервые пойти на работу. Лично я думаю, что во время вируса вела себя разумно, не ходила ни к кому в гости, магазин посещала раз в неделю или даже в две недели, на общественном транспорте не ездила. Я так поняла, что в кругу моих знакомых ведут себя так же, кажется, что я жила в своем наивном мире.

Теперь на этой неделе, когда я впервые за долгое время пользовалась общественным транспортом и ехала на трамвае на работу, я, мягко говоря, испытала небольшой шок. Я, конечно, уже видела в новостях, что люди в автобусах совсем не соблюдают дистанцию друг от друга и трогают все, не дезинфицируя, но думала, что поскольку на это теперь только что обращали достаточно внимания на уровне СМИ, люди теперь усвоили урок.

Ой, как глупа я была. Войдя в трамвай, я еще обрадовалась, что он полупустой и я смогла спокойно усесться. Уже возникло ощущение как до кризиса, что можно нормально ехать. Всего через пару остановок в трамвай вошел один мужчина полнее среднего. Да, я обращаю внимание на его вес, потому что вместо того, чтобы сесть на одно из очень многих свободных мест, он подошел прямиком ко мне и втиснулся рядом со мной. Не было никакой речи о соблюдении не только двухметровой дистанции, но даже двухсантиметровой!

Я, конечно, раздраженно встала и пошла в другой конец трамвая. Я не настолько боюсь вируса, чтобы сердито думала, что я теперь от него заразилась или тому подобное, но какое-то общее вежливое соблюдение дистанции ведь могло бы действовать. Особенно еще сейчас. Очень здорово, что ограничения смягчают, но если так опрометчиво менять свое отношение, все ведь вернется. Неприятно это залезание под бок к другому человеку".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!