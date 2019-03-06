Женщина родила ребенка в туалете столичного торгового центра Solaris

Административный руководитель центра Solaris Райн Лукс рассказал Delfi, что у женщины начались роды при походе в туалет. К счастью, ей сразу же пришли на помощь другие посетители туалета, оповестив охранников, которые также оказали помощь роженице.

Ребенок появился на свет за 10 минут, это была девочка. Вскоре на место прибыла скорая помощь, мать с ребенком отвезли в больницу.