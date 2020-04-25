Женщина признается: "я больше месяца не звонила своей бабушке. Не могу нести еще и ее ношу"

Единственное, что в этой ситуации оказалось хорошего, так это то, что коллеги ”наконец, поняли, что воспитание детей — это работа на полную ставку”.

”Скажу честно: обычно я к концу дня настолько измотана, что, когда дети наконец ложатся спать, то я сажусь на диван, открываю Netflix и под бокал вина смотри сериалы. Наверное, ни один вечер на протяжении чрезвычайного положения у меня не обошелся без бокала вина. Я уже думала о том, как это отразится на моем здоровье, но ситуация сейчас чрезвычайная и я все-таки решила позволить себе эту небольшую роскошь”, — пишет женщина. Также она отмечает, что в виду отсутствия энергии интимная жизнь с мужем сошла на нет.

”Еще одна вещь, которая меня беспокоит, это то, что со своей бабушкой с последний раз общалась непосредственно перед тем, как ситуация усугубилась. Я позвонила ей по пути на работу, и, когда она сказала, что не болеет, то у меня как будто гора свалилась с плеч. После этого я ей не звонила. Уже больше месяца, поскольку не могу брать на себя еще и ее ношу. Просто сейчас не в состоянии. К счастью, у бабушки и дедушки есть свои дети, то есть мои родители, а также тети-дяди, так что пусть берут этот груз на себя. Ведь их дети уже выросли. Да, я немного чувствую себя виноватой, но поскольку они не разрешают никому приносить еду, а хотят непременно идти сами, то и настаивать нет смысла”.

”И сейчас меня преследует только один вопрос: когда, черт подери, все это закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни? Я больше не могу и не хочу придерживаться такого ритма”, — резюмирует женщина.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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