Женщина, пожертвовавшая центристам 50 000 евро: я скромный человек и не хочу общественного внимания

"Заверяю, что переведенная Центристской партии пожертвование — 50 000 евро — сделано из моих личных средств. Я хотела поддержать мировоззрение Центристской партии и подала заявление на вступление в Центристскую партию", — сообщила Юхасте. "Я — скромный человек и не хочу общественного внимания, но, безусловно, буду сотрудничать с правоохранительными органами".

Как вчера сообщалось Комиссия по надзору за финансированием партий направила материалы по данному пожертвованию в прокуратуру. У комиссии возникло подозрение, что жертвователь — подставное лицо.

Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас в эфире передачи радиостанции Vikerraadio "В студии премьер-министр" отметил, что если мотивы пожертвования, сделанного малоизвестной тартуской предпринимательницей, останутся неясными, то партия готова вернуть эти деньги, передает rus.err.

По словам Ратаса, он попросил генерального секретаря партии Михаила Корба связаться с Яной-Хелен Юхасте, сделавшей пожертвование центристам в первом квартале.

"Если партиям приходят пожертвования от частных лиц, то должен быть и созданный партией механизм контроля. И в связи с этим случаем, мы планируем принять такое решение. Если будут неясны мотивы пожертвований, то нужно их вернуть", — сказал Ратас.