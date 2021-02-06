Женщина погрязла в долгах из-за суда с Департаментом полиции, который хочет выслать ее супруга из Эстонии за криминальное прошлое

Отбывшего два раза тюремное наказание за сбыт наркотиков гражданина России Сергея Осина Департамент полиции и погранохраны (PPA) считает потенциально опасным и хочет выслать из Эстонии. Его супруга Оксана Осина убеждена, что муж исправился и пытается ему всячески помочь, даже влезла в большие долги, чтобы продолжить судебную тяжбу с PPA. А пока судебное разбирательство продолжается, мужчина скрывается.
Оксана и Сергей знакомы более 25 лет, они вместе учились в одном классе в Тарту, в Аннелинна гимназии. Ранее у них уже были отношения. ”Ну вот, как-то, получалось так, что сходились и расходились, молодые были”, — рассказывает Оксана, у которой два ребенка от первого, уже распавшегося брака. Старшему сыну недавно исполнилось 18 лет, среднему — 7 лет, он учится в гимназии.
Три года назад, находясь в заключении, Сергей сделал Оксане предложение — их расписал в тюрьме нотариус. К тому моменту Сергея — гражданина России — по суду уже лишили вида на жительство.
Отсидев срок, мужчина вышел в феврале 2019 года. По заверению Оксаны, каждый понедельник ее муж отмечался в полицейском участке, но судебные тяжбы с PPA за право остаться в Эстонии продолжались.
Потеря ребенка и высылка в Россию
На тот момент Оксана была беременна, но из-за стресса ребенка потеряла. ”У ребенка уже билось сердце, ему было около трех месяцев. Мы поехали с мужем на проверку к врачу слушать сердечко, это был 2019 год 29 мая, как сейчас помню. К сожалению, сердце у ребенка биться перестало”, — вспоминает о трагедии Оксана.
22 августа к Осиным приехала полиция. Сергея забрали с постановлением, что везут на границу. ”В это время я быстро связываюсь с нашим адвокатом, прошу о помощи, — рассказывает Оксана о том, как разворачивались события. — Выносится быстрое решение и высылка отменяется, его возвращают домой. 23-го все точно так же: приезжает полиция, уже с бумагой о задержании на 24 часа. На каких основаниях задержали ни ему, ни мне не объяснили. Звоню адвокату, но с ним полицейский говорить не хочет. Объясняет это тем, что он с третьим лицом не общаться должен. Но это же наш представитель. Его забирают”.
Со слов Оксаны, через какое-то время муж перезванивает и сообщает, что его везут не в полицейский участок, а на границу. ”И после того, как его выкидывают отсюда, как собаку, приходит решение суда, что высылать нельзя”, — сокрушается Оксана, которая в тот момент, чтобы помочь мужу, занимает деньги, делает быструю визу и едет к нему в Россию. По словам Оксаны, трудоустроиться в России муж не мог, поскольку не было соответствующего разрешения. ”Там же в России надо место работы, место прописки, банковский счет. А у него этого ничего нет. На работу не берут, потому что нет прописки, прописку никто так просто не дает. То есть, тупиковая абсолютно ситуация”.
Тем временем в Эстонии Оксана продолжала бороться за право супруга въехать ему обратно. Она ездила на суды в Таллинн, будучи снова в положении.
”Я уже с животом просила: вы понимаете, что я гражданка Эстонии, вы меня вогнали в полную дыру. Тогда в декабре ему разрешили въехать, пока вот длятся судебные дела. Четыре месяца ада в России: он туда приехал с сумкой одежды, никого не зная, не имея ни денег, ничего”, — рассказывает женщина, которая за это врем набрала множество кредитов.
”Я поехала за ним на автобусе в Печоры. Там все-таки жизнь чуть-чуть подешевле. Я снимала ему квартиру, каждый месяц уходило 7 тысяч рублей (около 100 евро по курсу того времени — прим. RusDelfi). Плюс еда и мои поездки, все это вылилось в хорошую сумму”, — продолжает женщина.
По ее словам, когда в декабре 2019 года они с супругом возвращались в Эстонию, то Сергея задержали на эстонской границе и продержали около двух часов.
Кредиты и суды
”И вот мы приехали сюда и начали опять судиться. И вроде бы все было не так уж и плохо, он пытался подрабатывать у друзей и знакомых, чтобы хоть как-то содержать семью. Но из трехкомнатной квартиры, которую мы снимали, пришлось выехать. Сняли другую. PPA нам никак не верит, что он поменялся, что он не опасен для Эстонии. Он сидел два раза за наркотики. Оба раза от начала до конца. И вот, во второй срок потерял и маму и папу. То есть, они так и не дождались его, умерли, они здесь похоронены. Сейчас хотят его высылать вновь”, — рассказывает Оксана.
За все время в общей сложности Оксана набрала кредитов более, чем на 20 000 евро. На оплату долгов судебных исполнителей, работу адвокатов и бумаги, которые требовали в PPA. ”Они же требовали страхование здоровья. Мы все исполняли. А страхование здоровья человека, у которого нет ни единого документа на руках, на месяц стоило 520 или 540 евро”, — говорит Оксана, которая брала деньги в кредит где только возможно: у знакомых, в банках, в том числе быстрые кредиты. Денег от зарплаты — Оксана работает в больнице, где стерилизует инструменты после операции, — на покрытие долгов не хватает.
Сейчас женщина сама вынуждена ходить по судам, поскольку с нее востребуют долги, которые она не смогла вовремя выплатить. В суд приходится ходить с грудным ребенком — не всегда есть с кем оставить.
Сергей сейчас находится в Эстонии, но скрывается, чтобы его не выслали. ”Ему приходится скрываться, чтобы нам видеться хотя бы раз в месяц”, — говорит Оксана, которая мечтает о том, чтобы все закончилось и они с супругом могли жить, как нормальная семья. ”Мы уже и просили: оставьте его здесь. С долгами мы расплатимся. Не надо разбивать семью”, — просит Оксана.
Через Оксану Delfi пытался выйти на Сергея, но говорить он отказался.
Отказ в виде на жительство
В решении суда значится, что 22 августа 2019 года PPA отказало Осину в выдаче разрешения на временное проживание в Эстонии. PPA это объясняет тем, что у Осина имеются два действительных приговора по уголовным делам, и один в архиве, помимо этого у него имеется десять наказаний за проступки, которые тоже уже в архиве.
7 июля 2016 года Тартуский уездный суд приговорил Юрий Осина к трем годам тюремного заключения за сбыт большого количества амфетамина.
24 ноября 2011 года тот же суд приговорил Осина к трем годам и восьми месяцам заключения за сбыт большого количества наркотиков.
PPA обращает внимание суда, что этим фактам следует придать большое значение, поскольку наркопреступления угрожают здоровью людей, а Осин распространял наркотики среди людей, подвергая опасности их жизнь и здоровье.
Тартуский уездный суд решением от 8 января 2008 года признал Осина виновным и приговорил его к тюремному заключению сроком на полтора года с испытательным сроком.
Осин арендовал прицеп и при заключении договора об аренде предоставил неверные данные с целью не возвращать прицеп.
PPA пришел к выводу, что Осин представляет угрозу, поэтому его временный вид на жительство был аннулирован.
PPA: все решения прошли контроль
”Все вынесенные Департаментом полиции и погранохраны (PPA) решения, связанные с высылкой данного человека, прошли обязательный контроль в полном объеме, в том числе в Государственном суде, и остались в силе. К сожалению, более детально связанные с конкретным человеком обстоятельства PPA комментировать не может, поскольку это касается, помимо прочего, частной жизни”, — говорит капитан полиции Марге Яани, которая при этом обращает внимание на то, что роль PPA заключается в обеспечении безопасности всех жителей Эстонии, в том числе находящихся в стране граждан иностранных государств.
”Исходя из этого наша задача — не допустить того, чтобы в Эстонию приезжали и здесь находились иностранцы, у которых нет законных на то оснований или которые представляют угрозу общественному порядку Эстонии и государственной безопасности. Целью запрета на въезд является избежать прибытия и нахождения в стране нежелательного иностранного гражданина, в связи с чем PPA имеет право установить запрет на въезд в отношении любого иностранного гражданина, в отношении которого выявлена угроза общественному порядку или обороне.
Если иностранец желает остаться жить в Эстонии, то самый верный способ — придерживаться законопослушного образа жизни, что большинство проживающих в Эстонии людей и делают.
Отмена запрета
16 января 2020 года Таллиннский административный суд отменил наложенный на Юрия Осина пятилетний запрет на въезд в страну. Административный суд обязал Департамент полиции и погранохраны оплатить в пользу Осина процессуальные издержки на сумму 1000 евро.
Суд указывает, что PPA предстояло оценить, была ли высылка в августе 2019 года оправданной. Также по мнению суда, в учет не был принят тот факт, что Светлана находилась в положении.
По мнению суда, перед высылкой PPA не обнаружил, что Осин представляет реальную угрозу общественному порядку и не рассматривал посягательство на его семейную жизнь. Во время процесса лицо выслушано не было. Суд делает вывод, что высылка Осина была противоправной. По вышеприведенным причинам был противоправным и запрет на въезд, то есть оставление запрета в силе без рассмотрения его в решении PPA. Также не было известно, что Светлана Осина снова забеременела. Поэтому наложенный на заявителя запрет на въезд должен быть отменен. Судебный процесс продолжается.
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