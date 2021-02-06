Женщина погрязла в долгах из-за суда с Департаментом полиции, который хочет выслать ее супруга из Эстонии за криминальное прошлое

Оксана и Сергей знакомы более 25 лет, они вместе учились в одном классе в Тарту, в Аннелинна гимназии. Ранее у них уже были отношения. ”Ну вот, как-то, получалось так, что сходились и расходились, молодые были”, — рассказывает Оксана, у которой два ребенка от первого, уже распавшегося брака. Старшему сыну недавно исполнилось 18 лет, среднему — 7 лет, он учится в гимназии.

Три года назад, находясь в заключении, Сергей сделал Оксане предложение — их расписал в тюрьме нотариус. К тому моменту Сергея — гражданина России — по суду уже лишили вида на жительство.

Отсидев срок, мужчина вышел в феврале 2019 года. По заверению Оксаны, каждый понедельник ее муж отмечался в полицейском участке, но судебные тяжбы с PPA за право остаться в Эстонии продолжались.

Потеря ребенка и высылка в Россию

На тот момент Оксана была беременна, но из-за стресса ребенка потеряла. ”У ребенка уже билось сердце, ему было около трех месяцев. Мы поехали с мужем на проверку к врачу слушать сердечко, это был 2019 год 29 мая, как сейчас помню. К сожалению, сердце у ребенка биться перестало”, — вспоминает о трагедии Оксана.



Светлана и Юрий Осины Личный архив

22 августа к Осиным приехала полиция. Сергея забрали с постановлением, что везут на границу. ”В это время я быстро связываюсь с нашим адвокатом, прошу о помощи, — рассказывает Оксана о том, как разворачивались события. — Выносится быстрое решение и высылка отменяется, его возвращают домой. 23-го все точно так же: приезжает полиция, уже с бумагой о задержании на 24 часа. На каких основаниях задержали ни ему, ни мне не объяснили. Звоню адвокату, но с ним полицейский говорить не хочет. Объясняет это тем, что он с третьим лицом не общаться должен. Но это же наш представитель. Его забирают”.

Со слов Оксаны, через какое-то время муж перезванивает и сообщает, что его везут не в полицейский участок, а на границу. ”И после того, как его выкидывают отсюда, как собаку, приходит решение суда, что высылать нельзя”, — сокрушается Оксана, которая в тот момент, чтобы помочь мужу, занимает деньги, делает быструю визу и едет к нему в Россию. По словам Оксаны, трудоустроиться в России муж не мог, поскольку не было соответствующего разрешения. ”Там же в России надо место работы, место прописки, банковский счет. А у него этого ничего нет. На работу не берут, потому что нет прописки, прописку никто так просто не дает. То есть, тупиковая абсолютно ситуация”.