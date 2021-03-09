Женщина на грани суицида: ”без крайней необходимости не водить детей в детский сад — это как? Кийк и Каллас, объясните!”

Что означает вчерашнее заявление правительства? То, что в детский сад детей могут водить только работники передовой: врачи, медсестры и продавцы? Или родителям, пребывающим в глубоком психическом кризисе, это тоже разрешено? А матери, которая находится на грани самоубийства?

Мой сын ходит в пятый класс и уже некоторое время учится дистанционно. Особых образовательных потребностей у него нет, но дома он импульсивный ребенок, ему трудно сосредоточиться. Каждый день по несколько часов я, работая на полную ставку, была вынуждена помогать ему с учебой.

При этом в школе у ​​него не было проблем, учился на четверки-пятерки. А сейчас наши усилия сводятся к тому, чтобы вытянуть тройки до четверок. Я обращалась за помощью в школу, но мне ответили, что сейчас трудное время и поскольку у ребенка нет диагноза, мы должны справляться с ситуацией самостоятельно. У него всего 4-5 видеоуроков в неделю. Хотя должно быть по 4-5 каждый день!

До настоящего момента мои сыновья трех и пяти лет ходили в детский сад. Они милые и жизнерадостные мальчики. Но я работаю по восемь часов в день, как и муж. Еще во время первой волны прошлой весной наши работодатели усилили контроль, проводили множество онлайн-собраний, чтобы работники дома не расслаблялись.

Пожалуйста, предоставьте мне действующую схему, как нам с мужем работать по 8 часов в день, учиться со старшим ребенком, готовить детям еду, заниматься потребностями младших? Я вижу только один выход: любо я, либо муж должны бросить работу. К сожалению, это невозможно с финансовой точки зрения.

Я испытывают глубокий стыд и отчаяние. Чувствую, что хочу съесть горсть таблеток и больше не просыпаться. Добавит ли прием антидепрессантов часов к суткам для выполнения всех моих обязанностей? Если да, то я сразу начну их принимать!

То, что психическое здоровье не является приоритетом в нашей стране, очень хорошо иллюстрирует нынешняя ситуация. Кто поможет всем этим людям со сломанным психическим здоровьем? К специалистам номерков нет и не предвидится. Я нисколько не сомневаюсь в серьезности ситуации с коронавирусом и необходимости ограничений. Но крайне нечестно бросать в угоду этому жизни детей и их родителей, не предлагая взамен никакой системы поддержки.