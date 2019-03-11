Женщина была уверена, что является правопреемственной гражданкой ЭР, но это оказалось не так. Теперь PPA может отобрать у нее синий паспорт

Маргите Эрма 65 лет, она бывшая учительница. Она родилась в Эстонии, ее родным языком является эстонский, крестилась тоже в Эстонии, тут же посещала школу и сама проработала в эстонских школах более 35 лет. Женщина награждена знаком отличия волости Йыэляхтме за развитие спортивной деятельности.

Новость о том, что она останется без гражданства, стала для Маргиты шоком. ”Я чувствую, что меня наказали, но не понимаю, за что”, — говорит она.