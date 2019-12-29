Жена Хельме: неоднократно говорили Ратасу, что не надо за нас извиняться

Хельме сказала, что партия неоднократно говорила Ратасу, что не стоит за них извиняться: "Коалиционные партии — очень разные, у каждой свой стиль, и мы другим сказали, что не нужно за нас извиняться. Но если это их стиль, что им нужно извиняться, то пусть так и будет".

Недавно министр внутренних дел Март Хельме, заявил, что в Финляндии премьер-министром стала бывшая продавщица, и из-за этого разразился скандал. Хелле-Мооника, жена Марта, сказала, что, по ее данным, премьер-министр Финляндии Санна Марин гордиться тем, что когда-то работала продавщицей.

"Я вообще не понимаю, что движет все теми, кто спешит извиняться за все подряд, перед человеком, который и не обиделся", — подчеркнула Хельме.

По словам депутата от EKRE, ее партия говорит обо всем откровенно, и, может быть, немножко опережает время.