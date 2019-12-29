Жена Хельме: неоднократно говорили Ратасу, что не надо за нас извиняться

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хелле-Мооника Хельме заявила, что национал-консерваторы неоднократно говорили премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия), что не нужно за них извиняться, но если таков стиль центристов, то пусть так будет, передает rus.err.ee.
Хельме сказала, что партия неоднократно говорила Ратасу, что не стоит за них извиняться: "Коалиционные партии — очень разные, у каждой свой стиль, и мы другим сказали, что не нужно за нас извиняться. Но если это их стиль, что им нужно извиняться, то пусть так и будет".
Недавно министр внутренних дел Март Хельме, заявил, что в Финляндии премьер-министром стала бывшая продавщица, и из-за этого разразился скандал. Хелле-Мооника, жена Марта, сказала, что, по ее данным, премьер-министр Финляндии Санна Марин гордиться тем, что когда-то работала продавщицей.
"Я вообще не понимаю, что движет все теми, кто спешит извиняться за все подряд, перед человеком, который и не обиделся", — подчеркнула Хельме.
По словам депутата от EKRE, ее партия говорит обо всем откровенно, и, может быть, немножко опережает время.
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