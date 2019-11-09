Желания Isamaa: вместо Языковой инспекции — департамент с расширенными полномочиями, образование на эстонском и развитие языка

Совет уполномоченных утвердил три основных направления деятельности по защите эстонского языка.

Во-первых, Isamaa инициирует переход на эстоноязычное образование в тех местных самоуправлениях, где эта партия у власти, во-вторых, чтобы сохранить и защитить эстонский язык, предлагается создать вместо нынешней Языковой инспекции Языковой департамент с расширенными полномочиями, в-третьих, при заключении договоров с университетами на новый период будет уделяться больше внимания сохранению и развитию эстоноязычного образования.

По словам председателя ​Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, партия продолжит прилагать усилия, чтобы все жители Эстонии на хорошем уровне владели эстонским языком.