Желания Isamaa: вместо Языковой инспекции — департамент с расширенными полномочиями, образование на эстонском и развитие языка(6)
Партия Isamaa на собрании совета уполномоченных в Тарту приняла политическое заявление в защиту эстонского языка - партия призвала создать вместо Языковой инспекции департамент с расширенными полномочиями, пишет rus.err.ee.
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