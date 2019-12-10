Желание жителей станет реальностью: на пляже Штромки появится курзал
Таллиннский департамент городского планирования инициировал проведение двухэтапного архитектурного конкурса эскизных решений административного здания пляжа Штромка.
Таллиннский департамент городского планирования инициировал проведение двухэтапного архитектурного конкурса эскизных решений административного здания пляжа Штромка.
Построенное в 1996 году здание будет снесено, так как оно уже не отвечает потребностям отдыхающих и не использует большой потенциал своего расположения.
Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что административное здание пляжа планируется перестроить в своего рода курзал. «Центральную функцию будут выполнять кафе и ресторан, пространство которого позволит проводить мероприятия и сдавать помещение в аренду для различных занятий. Архитектура здания должна быть заметной, открывать вид на море и пляжный парк», - пояснил Новиков.
Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд подчеркнул, что любители спорта и зимнего плавания подтверждают, что вне зависимости от климата, использование пляжа и пляжного парка может быть круглогодичным. «Одной из целей строительства нового здания является поддержать использование пляжа и парка в осенне-зимний период, а также сделать пространство современным, - сказал Ярвелайд. – Существующее административное здание пляжа Штромка очевидно отстало от времени, и я рад, что давнее желание жителей Пыхья-Таллинна становится реальностью».
Пляжный парк останется зоной, закрытой для автомобилей. Благодаря только что открытой автобусной линии номер 66 на пляж станет удобнее добираться жителям Ласнамяэ, Кесклинна и различных микрорайонов Пыхья-Таллинна. Необходимо также решить общественное пространство непосредственно вокруг пляжного здания, где также проходят многолюдные мероприятия.
Для участия в архитектурном конкурсе приглашаются архитектурные коллективы и коллективы архитекторов ландшафта. Пятеро сильнейших участников, в чьи портфолио входят как общественные здания, так и призовые места на архитектурных конкурсах, в следующем этапе конкурса должны будут представить эскиз пляжного здания и прилегающей к нему территории.
Лучший эскиз выберет жюри, в состав которого входят представители Таллиннской горуправы и горсобрания, известные эстонские архитекторы и ландшафтные архитекторы. Срок завершения первого этапа конкурса – 3 января 2020 года в 16:00.
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