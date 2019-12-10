Желание жителей станет реальностью: на пляже Штромки появится курзал

Построенное в 1996 году здание будет снесено, так как оно уже не отвечает потребностям отдыхающих и не использует большой потенциал своего расположения.

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что административное здание пляжа планируется перестроить в своего рода курзал. «Центральную функцию будут выполнять кафе и ресторан, пространство которого позволит проводить мероприятия и сдавать помещение в аренду для различных занятий. Архитектура здания должна быть заметной, открывать вид на море и пляжный парк», - пояснил Новиков.

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд подчеркнул, что любители спорта и зимнего плавания подтверждают, что вне зависимости от климата, использование пляжа и пляжного парка может быть круглогодичным. «Одной из целей строительства нового здания является поддержать использование пляжа и парка в осенне-зимний период, а также сделать пространство современным, - сказал Ярвелайд. – Существующее административное здание пляжа Штромка очевидно отстало от времени, и я рад, что давнее желание жителей Пыхья-Таллинна становится реальностью».

Пляжный парк останется зоной, закрытой для автомобилей. Благодаря только что открытой автобусной линии номер 66 на пляж станет удобнее добираться жителям Ласнамяэ, Кесклинна и различных микрорайонов Пыхья-Таллинна. Необходимо также решить общественное пространство непосредственно вокруг пляжного здания, где также проходят многолюдные мероприятия.