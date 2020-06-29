"Желание бывшего народа-хозяина вновь утвердить себя". Профессор ТЛУ против проведения параллели между Бронзовой ночью и расовыми протестами в США

В частности, Руутсоо ссылается на статью Мари-Вивиам Эллам (Eesti Päevalehe Arvamusveeb, 23.06.2020) и ее мысль о том, что в апрельских беспорядках есть и вина эстонской части общества. Как написала Эллам, беспорядков можно было бы избежать при двух условиях: если бы власть способствовала сохранению русской культурной идентичности и сотрудничала с лидерами общественного мнения русскоязычного меньшинства. "Мне лично кажется, что надо было просто объяснить ключевым лицам русскоязычной общины планы по переносу Бронзового солдата в другое место".

По мнению Руутсоо, неправильно сводить проблему лишь к двум вещам и говорить о собственной вине.

По его мнению, культурному идентитету неэстонцев ничего не угрожает, ведь за русскоязычной общиной Эстонии стоит 180-200 млн русскоязычного населения (144 млн из них — в самой России). Он считает, что проблемы меньшинства — не в вопросах культуры. Ядро конфликта лежит в политическом идентитете, в котором центральную роль играет внешний фактор (Руутсоо при этом использует термин significant other "значимый другой")

За вспыхнувшим в 2007 году бунтом стоит же прежде всего желание бывшего народа-хозяина вновь утвердить себя, считает профессор.

"Здесь нет никакой параллели с охватившими США протестами. Я был обе ночи беспорядков на улицах центра Таллинна. Звон бьющихся витрин тонул в криках "Россия! Россия!" — пишет Руутсоо.

Он не согласен и с мыслью Эллам, что более тщательное разъяснение планов по переносу памятника могло сохранить центр Таллинна от мародерства.

"Мы знаем, что они/лидеры общественного мнения в основном бойкотируют все голосования, которые можно было бы трактовать как осуждение оккупации Эстонии и депортаций. Поэтому трудно поверить, что какая-то "разъяснительная работа", которая бы ущемляла "имидж освободителя" и оправдывала перенос "Алеши", к примеру, на кладбище, нашла бы слушателей", — считает профессор Таллиннского университета.

При этом речь идет даже не о личном мнении лидеров общественного мнения, а о позиции электората, находящегося под влиянием СМИ восточного соседа. А лидеры общественного мнения чувствуют своих избирателей. ""Подъем России с колен" исключил переосмысление поддерживающих идентитет народа-освободителя символов".