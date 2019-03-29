Жечь траву запрещено законом. На выходных спасатели совершат контрольные рейды по местам разжигания костров

”Первые пожары произошли еще на прошлой недели. На выходных ожидается теплая погода и люди скорее всего поедут за город. Поэтому, разжигая костер, просим людей отнестись серьезно к безопасности. Сухая почва и сильный ветер могут повлиять на возникновение пожара”, — рассказала начальница отдела по надзору за безопасность Спасательного департамента Тагне Тяхе.

На предстоящих выходных спасатели будут пристально следить за пожарной безопасностью и совершат контрольные рейды к местам разжигания костров. Особое внимание будет уделено разжиганию костров, чтобы предвидеть серьезные разрушения и увеличить осведомленность населения о пожарной безопасности.

Поджоги сухой прошлогодней травы, как правило, дело рук человека. Поджигание прошлогодней травы рассматривается как намеренное поджигание, характеризующееся халатным поведением и незнанием правил пожарной безопасности. Пал травы может начаться от брошенной сигареты, спички или брошенной стеклянной посуды.

Жечь траву запрещено законом, и за такие проступки предполагается наказание штрафом. В результате поджигания прошлогодней травы умирали люди и были разрушены дома. Также, помимо опасности лесам и зданиям, от этого страдают мелкие животные и птицы.

Также очень опасны костры, которые разведены не соблюдая правил пожарной безопасности. Разводя костер, не стоит забывать о правилах безопасности:

• Костер должен быть на безопасном расстоянии от зданий, искры от костра могут попасть на здание.

• Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома.

• Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома.