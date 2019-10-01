01.10.2019, 11:53
Ждем коллапса на границе: больше половины читателей RusDelfi поедут в Петербург по э-визе(67)
По результатам опроса RusDelfi, 69% читателей портала поедут в Санкт-Петербург по электронной визе. Уже с сегодняшнего дня бесплатную визу можно оформить в интернете.
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