01.10.2019, 11:53

Ждем коллапса на границе: больше половины читателей RusDelfi поедут в Петербург по э-визе

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9. Mai paraadi ettevalmistused Sankt-Peterburgis
9. Mai paraadi ettevalmistused Sankt-PeterburgisFoto: Karli Saul

По результатам опроса RusDelfi, 69% читателей портала поедут в Санкт-Петербург по электронной визе. Уже с сегодняшнего дня бесплатную визу можно оформить в интернете.

85% респондентов, скорее всего, поедут в северную столицу России. Лишь 4% не собираются в Питер, а 7% виза и вовсе не нужна.

В опросе RusDelfi приняло участие почти 1000 человек.

Электронную визу можно оформить ЗДЕСЬ.

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