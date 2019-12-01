Ждать ли снежной погоды на следующей неделе? Читайте прогноз!
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник-вторник осадки в виде снега сохранятся, но уже к середине недели немного потеплеет и на смену снегу придет дождь.
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник-вторник осадки в виде снега сохранятся, но уже к середине недели немного потеплеет и на смену снегу придет дождь.
По данным pogoda.ee, в ночь на понедельник облачность уплотнится. Во многих местах пройдёт снег, на побережье также и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт снег, и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Вторник, 03.12:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. На побережье местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.
Днем: Облачно с прояснениями. На побережье местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. В утренние часы ветер будет западных направлений 4-10, на побережье порывы до 14 м/с, во второй половине дня повернёт к юго-западному и вечером усилится 5-11, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха -2..+3 °С.
Среда, 04.12:
Ночью: Облачность уплотнится. Зона осадков будет смещаться с запада через Эстонию на восток. На островах пройдёт дождь, в западной Эстонии мокрый снег, на востоке пройдёт снег и мокрый снег. Ветер юго- западный, западный 6-12,побережье порывами 17 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха по востоку Эстонии -1..-3, в западной Эстонии -1..+3, на островах до +5°С, к утру повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. В центральной Эстонии и на востоке Эстонии пройдёт дождь и мокрый снег, к вечеру осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, ближе к середине дня ветер повернёт к северо-западному, вечером ослабеет. Температура воздуха +2..+8°С.
Четверг, 05.12:
Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Вначале ветер западной четверти 3-9 м/с, до полуночи повернёт к юго-западному и усилится, под утро 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха -1..+2, на островах и в прибрежных районах до +5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15, на побережье до 21 м/с. Температура воздуха +3..+6°С.
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