Ждать ли снежной погоды на следующей неделе? Читайте прогноз!

По данным pogoda.ee, в ночь на понедельник облачность уплотнится. Во многих местах пройдёт снег, на побережье также и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт снег, и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Вторник, 03.12:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На побережье местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, западный 4-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. На побережье местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. В утренние часы ветер будет западных направлений 4-10, на побережье порывы до 14 м/с, во второй половине дня повернёт к юго-западному и вечером усилится 5-11, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха -2..+3 °С.

Среда, 04.12:

Ночью: Облачность уплотнится. Зона осадков будет смещаться с запада через Эстонию на восток. На островах пройдёт дождь, в западной Эстонии мокрый снег, на востоке пройдёт снег и мокрый снег. Ветер юго- западный, западный 6-12,побережье порывами 17 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха по востоку Эстонии -1..-3, в западной Эстонии -1..+3, на островах до +5°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. В центральной Эстонии и на востоке Эстонии пройдёт дождь и мокрый снег, к вечеру осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, ближе к середине дня ветер повернёт к северо-западному, вечером ослабеет. Температура воздуха +2..+8°С.